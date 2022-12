Az évek során egyre szebb és gazdagabb, vagy díszesebb dekorációkat láthattunk szerte a településeken. Az idei adventi fények azonban jóval szolidabban hirdetik a közelgő ünnepeket. A rezsiválság egészen biztosan erre is rányomta a bélyegét, de ennek ellenére azért még nem teljesen sötétültek el az utcák.

Bejártuk Mezőfalvát, vajon miként díszítették fel környezetüket a lakók? Jóllehet, vannak, akik még nem tették ki a karácsonyi égősorokat, egyéb dekorációkat. Mások meg talán nem is fogják a spórolás jegyében. Szerencsére az utcák, a házak nem teljesen sötétek, és találtunk egészen színes és bőséges díszítést is. A tény, hogy azért mégiscsak világítanak több helyen is ezek a fények, valahol azt súgja a lelkünknek: A szeretet, a szeretet ünnepe nem lehet válságban semmilyen helyzetben sem. Ezt az üzenetet hordozza az esténként felvillanó megannyi apró lámpás, égő, gyertya. A fények üzenete lehet az is, hogy magunk is harcolhatunk a jobb, reményteljesebb jövőért, ha minél többen csatlakozunk az adventi és a karácsonyi díszítőkhöz. Gondoljunk erre, ha meglátunk egy-egy szépen kivilágított házat!

Forrás: duol.hu