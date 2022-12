Újra eljött az év legszentebb ünnepe, amit egész évben oly sokan várnak. A gyermekek, a szülők, nagyszülők mind-mind máshogy, de próbálják nemcsak az otthonukat, hanem a szívüket is ünneplőbe öltöztetni. Ilyenkor kicsit lelassul a világ, az érzelmek felerősödnek, a kapcsolatok felértékelődnek és mindenhol teret engednek a szeretetnek. Sajnos vannak olyan otthonok, ahol nincs hatalmas karácsonyfa és az asztal sincs telipakolva finomabbnál finomabb ételekkel. Ha kívánhatnék egyet, akkor azt kívánnám, hogy mindenkinek tudjak segíteni, hogy senkinek se kelljen nélkülöznie, és senki se ejtsen egyetlen könnycseppet sem az ünnepek alatt, maximum a boldogságtól. Sajnos tudom, hogy ez lehetetlen, de van hitem és hiszek abban, hogy a szeretet ereje csodákra képes. Hogy a karácsony valójában tanítani akar minket. Megtanítani arra, hogy minden amire szükségünk van, olykor egy karnyújtásnyira van tőlünk és nem megvásárolható, de még csak be sem kell csomagolni. A lényeg az, hogy kikkel vesszük magunkat körül. Akik egész évben segítenek és mosolyt csalnak az arcunkra legyenek ott velünk karácsonykor is, mert hatalmas kincsek, a legnagyobb ajándékok. Ők akkor is szeretnek, amikor te a legkevésbé sem tudod magad, és ők ott vannak akkor is, amikor az ünnepi fények kialszanak. A szeretet a legnagyobb kincs és ajándék a világon, és karácsonykor ne féljünk szeretni egymást és kimutatni ezt. Ne hagyjuk, hogy bárkinek is, aki fontos számunkra magányosan teljen az év legszebb ünnepe. Legyünk együtt, szeressük egymást, nevessünk és éljük meg a valódi csodát. Mert ezek a pillanatok alakulnak majd át azon emlékekké, amelyekre hatalmas szükségünk lehet a nehéz napokon.