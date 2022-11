Vasárnap este magyar idő szerint 17 órakor útjára indul a labda Katarban, a huszonkettedik labdarúgó-világbajnokságon. De hol a vb-láz? Vetődik fel a kérdés a sorok írójában (is), aki önnön magából is hiányolja a semmihez sem hasonlítható érzést. Habár az utóbbi időben szökött már magasabbra az a bizonyos láz, mégpedig akkor, amikor a magyar válogatottért szurkol az ember – és erre az utóbbi időben szép példák voltak. Vagy azért kisebb az érdeklődés, mert télen nem ilyen sportélményekhez vagyunk szokva? A játékosok jobbára a klubjaikból esnek be, tegnap még bajnokit néztünk, ma már vb-t. Ez is furcsa. De tény. Vasárnap elrajtol a futball-vb! Ezt leírva kicsit meg is dobban az ember szíve!