Éveim harmincnegyedik számát taposom, ahogy közeledik, róla álmodom. Nézőpont dolga: kevés, vagy sok, másfelől nézve, ez még gombócból is sok. Az idő múlásának gátat vetnék, mondván; ez nekem épp elég. Szép dolog az idealizmus, még így, a harmincas évek közepére is maradt belőle valami. „A remény hal meg utoljára” – szokták volt mondani. A lelkem fiatal, aktivitásom akár a tiniké és még a szívem sem kövült meg az évek alatt. Még hisz, a kétkedést is mosolyogva fogadja. Csak az itt-ott megjelenő ősz hajszálak árulkodnak, mifelénk így mondják: a legjobb korban vagy! Lassan Krisztust is megelőzve mit is kívánhatnék születésnapomra: Higgy, szeress, remélj! Mert minden vég valaminek a kezdete is. A számláló pedig hamarosan újraindul.