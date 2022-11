Tűzről pattant lány ez a Lili: hiába kerül a férfiak tekintetének és szavakba öltött gondolataiknak kereszttüzébe, az urak ajkai közül kiszűrődő, mormogásszerű incselkedéseket visszakézből üti feléjük. Ki a tűzhöz közel jár, megégeti magát, ugyebár. Egyszer azonban háztűznézőbe jött hozzá egy úrfi, s annyira megtetszett neki Lili, Lilinek meg ő, hogy a férjjelölt és a kisasszony szemei is csak úgy szikráztak a boldogságtól. Csakhamar az is kiderült, hogy tűzbe tennék a kezüket egymásért, s a parázs viták is hosszú éveken át elkerülték őket. Nem volt hát akadálya frigyüknek, s egyúttal annak, hogy boldogan éljenek, amíg meg nem halnak. Rájuk aztán végképp nem igaz a mondás, miszerint nagyobb volt a füstje, mint a lángja.