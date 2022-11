Téli gumi, fagyálló folyadék, ablakmosó váltás, etc. Azt hinnénk, ha ezek megvannak, hátra dőlhetünk, jöhet bármi, mi felkészültünk a télre. Na persze! A természet meg mosolyog. Na most figyelj! Reggeli indulás, jó lenne kilátni. Dolgoztatnám az ablakmosót, de hiába. A hátsó szélvédőig nem jut el a folyadék. A szerelő vigyorral az arcán vár, ő már tudni véli látatlanban is, mi a baj. Mi jön még, kézrátétellel javít? Nem hiszek a szememnek és fülemnek, egy nyest rágta szitává a vezetékeket! De örüljek, fészek még nincs a karosszériában. Mit csináljak, hogy ne is legyen? Állítólag egy nagyobb marék kutyaszőr megoldást nyújthat. Elgondolkodtam, ha az én sampon illatú “kanapékutyám” megfésülném mire lenne elég. A nyest talán elkérné a kozmetikusa számát.