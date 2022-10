A Fülöp-szigeteki Bicol University egyik tanára arra kérte diákjait, hogy egy szemellenzővel érkezzenek a vizsgára, amely megakadályozza, hogy rá tudjanak nézni a másik papírjára. De mert ez egy mérnöki egyetem, nem egyszerű tákolmányokkal készültek: többen elővették kreatív énjüket, és spártai sisakot készítettek kartondobozból, a sombrero alá mintás kendőt húzva még Zorrónak is elmehettek volna. Volt olyan hallgató, aki nyalókákat tűzött a homlokára, és a feje köré tekert papíron az árat is feltünette, vagy épp lila plüsspolip-sapkát húzott a fejére, melynek lelógó csápjai akadályozták meg, hogy gazdája lessen. De akadt még tojástartóból eszkábált lesésgátló, ami egy nagyon öko-megoldás! Persze unalmas bukósisak, alsónadrág és esernyő is szerepelt a felhozatalban. A tanár később úgy nyilatkozott, hogy nem kapott csaláson senkit. Egy biztos: emlékezetes vizsga marad!