A minap láttam egy kedves arcú nagymamát és unokáját, akik minden bizonnyal az iskolából ballagtak hazafele. Hatalmas hátizsák a kisfiún, szinte ki se látszik alóla. Aztán jött a pillanat, ami eszembe juttatta az én kedves nagymamámat. Az idős hölgy, akiben semmivel sem volt több erő, mint unokájában egyszer csak megáll, és átveszi a terhet, ami jelen esetben a hátizsák volt. Így ment ez nálunk is. Iskola után mindig edzésre rohantam, ő pedig ott várt minden egyes nap, akár a legnagyobb esőben is, hogy levegye a vállamról a terhet. Biztos vagyok benne, hogy neki is nehéz volt, de sosem mondta, mert neki csak én voltam a lényeg és az álmaim. Talán ezért is lenne olyan fontos, hogy becsüljük őket, és soha, de soha ne felejtsük el, hogy kire támaszkodtunk, amíg a mi kezünk meg nem erősödött!