A gyerekek mindig gyűjtenek valamit: matricát, kártyát, szalvétát vagy hűtőmágnest. A kollekció bővítésében sokszor – érthető okok miatt – a szülők is aktív szerepet vállalnak. Egyszer mesefigurás, máskor csillámos, színes-szagos tárgyakból áll össze a sorozat. Egy ilyen gyűjteménybővítéskor hangzott el a piacra illő párbeszéd. „Van valakinek padlizsánja, répája? Ha igen, mit kértek érte?” – hangzott a kérdés. A következő így szólt: „Én tudnék adni narancsot, gombát és retket, sőt, van itt még alma és padlizsán, dinnye és répa is. Kérnék cserébe paradicsomot, sütőtököt, salátát meg uborkát, és azt hiszem, szükség van még kivire és áfonyára is.” Anyák sorolták eme étkeket, melyeket most kiló helyett darabra mértek. Egy játék része volt ez is. Hadd bővüljön az a gyűjtemény!