Amióta Einstein megalkotta a relativitáselméletet, azóta azt is tudjuk, hogy az idő relatív. Persze, tudtuk ezt korábban is, legfeljebb ezt a szót nem alkalmaztuk a jelenséggel kapcsolatban. Ám mindenki tudja, hogy amikor jól érezzük magunkat, rekordsebességgel repül el akár egy teljes nap is, ám ha unatkozunk, úgy érezzük, sosem lesz vége mondjuk egy unalmas értekezletnek, vagy a matekórának az iskolában. De utaztak-e már az időben? Én már többször is. Nem egyszer jártam úgy, hogy mennem kellett valahová, kiszámoltam, mikor kell indulnom és amikor odaértem, kiderült, egy órával korábban vagyok. Megesett az ellenkezője is, amikor eltűnt egy óra valahol napközben. Na jó, elismerem: lehet, hogy csak az órát néztem el. De mennyivel jobban hangzik azt mondani, utaztam az időben!