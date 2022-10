Ahogy a férjem bókol, nem bókol úgy senki. Ugyanez igaz a főnökömre, csak esetében az a már-már átokba hajló mondás járja, „dicsérjen meg téged az NZP!”. Szóval egyik nap ülök gyanútlanul a számítógép előtt, mire a férjem rám néz: „Olyan a hajad így felkötve, mint gyerekkoromban a kolbászsütőnőé.” Az ember lánya persze ilyenkor kényszeredett mosolyt vesz magára, elküldi „oda”, ahova a bátor észrevételezőt, mire az mókásan kiböki: „De nem, tök jó! Csak úgy értettem, hogy neki is ilyen kontyban volt.” Ezzel az ügynek vége is lett volna. Majd egy anyósoméknál elköltött, békés családi ebédnél végül kiderült, az idős hölgyet csak nemes egyszerűséggel Béla néninek hívták, és hálót is viselt a feje búbján. Hmmm. Erre a bókra NZP ezt mondaná: „Jó ez attól még, hogy rossz!”