Az esti égbolt is felbolydult, mikor a déli partot halkan, illedelmesen nyaldosó hullámok nesze felett a fiú most először megcsókolta a lányt. A lány pedig visszacsókolt. Badacsony felett ekkor hasított fényesen ragyogó rést a fellegekbe a villám. Az egymásra találás különlegességét talán ez az égi összejátszás is adhatta volna. De inkább a szeretet volt, mi feledhetetlenné varázsolta a pillanatot. A szeretet, ami „az egyetlen számunkra is érzékelhető dolog, ami átlép időn és téren”. Mert valójában az összefonódó férfi és nő 32 évvel korábban az első szerelem reményében leltek egymásra, de aztán úgy távolodtak el, hogy akkor még a másik kezét sem érintették. A mélyen megbúvó szeretet három évtizeden át kísérte végig életük oly kusza történetét. S ki tudja, talán a balatoni villám fakasztotta szerelem nyithat új, közös fejezetet.