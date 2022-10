A közelmúltban azonban ez az állítás már nem teljesen igaz, gondoljunk csak a tavalyi elhíresült idényzáróra, de az idei évadban sincs mindig a helyzet magaslatán a nemzetközi szövetség. Nyilván minden sportágban vannak problémák, rossz döntések, de az autósport csúcsát jelentő Forma-1-ben néha kétségbeejtő a fejetlenség. Elég csak a suzukai hétvégére gondolni, ahol a különböző szabályértelmezések miatt hosszú percekig a levegőbe lógott Max Verstappen második világbajnoki címe, de a vizes és ködös körülmények között pályára hajtó traktor is borzasztó emlékeket idézett fel a szurkolókban... Jules Bianchi hasonló körülmények között vesztette életét pont ezen a pályán. Az FIA-nak ez mellett a költségvetési sapka betartásával is meggyűlik a baja, hiszen immár hivatalos, hogy a Red Bull ugyan kis mértékben (5% alatt), de túllépte a költségvetési plafont. A kérdés már csak az, hogy ezt hogyan kezeli a szövetség, hiszen több millió eurós túlköltekezésről van szó, ami a pályán tizedeket is jelenthet. Ha ezt a kérdést sem tudja jól kezelni az FIA, akkor komoly lavina indulhat be a száguldó cirkuszban újabb vitákat szülve.