Ha arra gondolok, mi is a hon, akkor megjelenik előttem egy nép, amely azt lakja, ott lesznek a hegyek, a síkok, és édesanyám nyelvén szólítanak meg emberek. De valahogy mégis több van a hon mögött. Amit ha elhagyok, visszavonz, amit ha szapulok, azt is csak azért teszem, mert szeretem, s ha erre rájövök, szégyellem azt a szapulást.

A hon a mienk, akik benne élünk, és bánt bennünket idegen hatalmak bekebelező arroganciája, amely e hon ellenében születik. A globalista nagyvilágot nem fogadjuk el, mert mi több nyelvet beszélve is ide tartozunk, és ugyanaz az érzés feszíti mellünket, ha a hazára gondolunk.

Zajos csőcselék lepte el e hont a második világ­égést követően is, és fél világnyi birodalom akarta ránk erőszakolni gyilkos akaratát. 1956-ban elpattant a húr, és e hon népe felkiáltott. A forradalom tiszta volt és őszinte, és e hon népei elutasították az idegen uralmat.

Azt, amit akkor akart e hon népe, elhazudták évtizedeken át. Felsír bennem Bereményi húsig ható mondata: „Én tudom, hogy felejteni kell / Az összes iskolákat, / Tanári tébolydákat, / Az összes tévhitet, / Mit belénk verni mert / Százezer vén bolond, / Kit tönkretett a gond, / Kiknek most megbocsátani kell…” Mert belehazudtak évtizedeken át az arcunkba, hogy eloltsák a forradalom tüzét. De az él. S ha arra gondolok, mi a hon, hát az, amiért meg is halok.