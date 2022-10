Az ENSZ október 1-jét az idősek világnapjává nyilvánította. Hazánkban ma csaknem kétmillió 65 éves, vagy annál idősebb ember él, azaz ezer felnőttre 193, 65 éven felüli idősödő ember jut. Az állami gondoskodás minden szintjén az elsők között kell gondolni az idősekre. A járvány egymást követő hullámainak idején a vezetők és az ezen a területen dolgozók különösen igyekeztek fokozni erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy csökkentsék az idősekre, betegekre, a hátrányos léthelyzetben lévőkre leselkedő veszélyt. A következő hónapok, a közeledő tél, egy háborús helyzet és egy értelmetlen szankciós politika szülte bizonytalanság közepette nem engedi meg, hogy akár egyetlen percre is elfeledkezzünk azokról, akiknek ráncai mögött egy élet bölcsessége és lemondása, öröme és keserűsége rejtőzik meg. A segítségnyújtás egyik, kevesek által ismert formája egy könnyítés: egy újabb kormányrendelet szerint ma már a nyugdíjasok, mindazok, akik elérték az öregségi nyugdíjkorhatárt és rendelkeznek a teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, a nyugdíj mellett foglalkoztathatók a közszférában, a szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatóknál, intézményekben. A háborús helyzetre való tekintettel egy évre felfüggesztették azt a szabályt is, amely szerint egy évre szüneteltetik a nyugdíjfizetést abban az esetben, ha a nyugdíjas keresete meghaladja az évi minimálbér tizennyolcszorosát. Lesz 13. havi nyugdíj és novemberben inflációs nyugdíjkiegészítés, valamint minden bizonnyal nyugdíjprémium is.

Az elzamajori alkotótáborban a nyugdíjas résztvevők nemezből készítettek karkötőket

Fotós: Tihanyi Tamás

A kihívásoknak való megfelelés rendkívül összetett, erőt meghaladó feladat, amelynek elvégzése során a remények szerint – az állami gondoskodás mellett – a szociális ellátás területein, az egyre több nehézséget és bizonytalanságot jelentő körülmények közepette is mindenki igyekszik úgy végezni munkáját, hogy az idős ember azt érezze, ő a legfontosabb. És mi ebben a lényeg? Kalkuttai Szent Teréz mondta: „Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel”.