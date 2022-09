Mostanában annyiszor hallottam a már-már szlogenné vált mondást, miszerint az 50 az új 30, hogy már magam is elhittem. Végül is, sem én, sem generációm többi tagja messze nem úgy nézünk ki, mint fél évszázada a fél évszázados nők. A rosszul szellőző, förmedvényes mintájú nejlon otthonkák régen kimentek a divatból, a már évtizedekkel ezelőtt is csak vidéken hordott, hasonlóan borzasztó mintájú és színű fejkendőkről nem is beszélve. Ma egy ötvenes nő egyáltalán nem tekinthető öregnek – a nyugdíjtól még messze van, aktívan éli mindennapjait, gyerekei már felnőttek, unokái még nincsenek. Ideális esetben a korát is elfogadja. Egészen addig, amíg egy húszas éveiben járó fiatalember a kéményellenőrzés során néninek nem titulálja, arra hivatkozva, hogy az ő anyja is 50 éves. És néni.