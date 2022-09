Rettentő fáradtan, egész napos rohanás, telefonálás és szervezés után végre az ágyra hullottunk mindketten, mint a kókadt őszi legyek. Aludni még nem lehet, hiszen most az utolsó nagy feladat vár ránk: megírni az esküvői fogadalmainkat. Három évvel ezelőtt, ezen a napon történt mindez, s azóta igyekszünk betartani az akkor megígérteket. S hogy mit érdemes ilyenkor megfogadni? Lázasan gondolkodtunk, hiszen, ha már saját szöveg, nem csak egészségben, betegségben, jóban, rosszban... De a lényeg ez. Mert az ember egy életet ígér oda a másiknak, gondoskodik róla, tisztelni fogja, megértőn és óvón féltő szeretettel őrzi a szívét. De legyen benne humor. Játékosság. Persze érdemes olyan dolgokat megfogadni, amiket be is akarunk és tudunk tartani. Ha valamikor, hát itt érdemes őszintének lennünk - magunkkal is.