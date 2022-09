Az év minden időszakának megvan a maga szépsége, amiért újra és újra beleszeretünk. Bár jól tudjuk, hogy mivel fog próbálkozni, mégis bedőlünk neki, hiszen még sosem volt ilyen csábító! A telet a hópelyhekért, a nyarat a napsütésért és a fesztiválokért, míg a tavaszt a természet újjászületéséért imádjuk. Ami pedig az őszt illeti... Nos, bár rövidülnek a nappalok és a hőmérséklet is rohamosan csökken, de vörös-barna-sárga árnyalatainak nem tudunk ellenállni, akárhányszor is láttuk már. Kétségtelen, hogy az év utolsó mosolya tagadhatatlanul olyan egyedi csáberővel rendelkezik, amibe nem csak mi – a jelenkor emberei – szerelmesedünk bele, de így voltak ezzel a magyar irodalom nagyjai is. Ahogy Petőfi Sándor írja: „Itt van az ősz, itt van ujra, / S szép, mint mindig, énnekem. / Tudja isten, hogy mi okból / Szeretem? de szeretem."