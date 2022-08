Nincs is szebb, mint az ősz, hiszen illatában ott van minden, amit csak szeret az ember. A korán hulló gesztenyefák levele, az érő gyümölcsök számtalan formája és a köd megfoghatatlan falai közé szorult esőszag párája mind-mind hozzátartozik az évszakhoz. Ugyanakkor nemcsak a természet ajándékoz meg minket ehhez hasonló, maradandó illatemlékekkel, hanem az ipar is. Ebben az időben egyre több fiatal tér haza a nagy bevásárlásból, felkészülve a tanév kezdetére. Egyik spirálfüzet kerül elő a papírtáskából a másik után, közben pár kisebb apróság, míg végül egy irreálisan drága diák tervező napló is az asztallapra hull. A frissen nyomtatott és ragasztott papír szaga mindig csodálatos, annak ellenére, is, hogy belül még nincs semmi tartalom. Ha lesz, jöhet a nagy klasszikus, a szagosradír.