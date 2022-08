Számtalan eset volt már életemben, mikor döntenem kellett, mit is tegyek. Most is egy válaszút elé érkezem hamarosan, és azon morfondírozok, mitévő is legyek. A homokórát már megfordították, elkezdtek lepotyogni a homokszemek, de nekem kell még idő, hogy ismét önmagam legyek. Sok-sok évet éltem le úgy a múltban, hogy háttérbe szorítottam magam, miközben kiveszett egy rész belőlem és csak úgy itt hagyott szótalan. Ahogy Cseh Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekli: „Kiment belőlem, itt hagyott, csak úgy, észrevétlen, / Félre se néztem, annyi volt, /Csak annyi volt, egy szót se szólt, / Hirtelen elment, itt hagyott / Valaki útra vált, a jobbik részem. A nyár utolsó napjai most még inkább felértékelődnek, elengedek most mindent, hadd menjenek most ki belőlem, az idő valószínűleg eldönti hamar, hogy mi is legyen.