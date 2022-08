Mivel az iskolában még ma is főként politika- és gazdaságtörténeti szempontból tanítják a történelmet, ha végigtekintünk rajta, olyan, mintha másból sem állna, mint háborúkból, felkelésekből, meg az ezeket kiváltó gazdasági mélypontokból. Az érzésemet csak tovább erősíti, hogy a világháló az augusztus 23-i dátumra is mindjárt két „harcos” találatot dob fel: az 1914. évi osztrák-magyar szerb-montenegrói hadjárat valjevói első offenzívájának aznapi eseményeit és a Molotov-Ribbentrop-paktumot – másként: szovjet-német megnemtámadási egyezményt -, amelyet 1939. augusztus 23-án kötöttek. A történelmet többnyire férfiak írják. És ők is csinálják. Ha rajtunk, nőkön múlna, lehet, hogy még mindig barlangokban laknánk, de az biztos, hogy kevesebb vér folyt volna az évezredek alatt!