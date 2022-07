Gyerekkorban nem mindig örül az ember, ha testvére van, hiszen mindenen osztozni kell. Pláne, ha több „tesója” van! Később aztán kisimulhat a viszony, és ha nem voltak igazi ellentétek, csak annyi, amennyi belefér a „tesóságba”, igazi jó kapcsolat is kialakulhat a testvérek között. De vajon mit jelent jó testvérnek lenni? Hogy sűrűn találkozunk? Hogy megosztjuk a titkainkat? Hogy segítünk a másiknak, ha rászorul? Hogy elvisszük egymás gyerekeit nyaralni? Ma sem tudom igazán. De jó, hogy van testvérem, akivel, ha nem is túl sűrűn, de találkozunk, és olyankor jókat beszélgetünk és örülünk egymásnak. Sőt, még ma is úgy szólítjuk egymást, ahogy annak idején. Lehet, hogy csak ennyiben áll a nagy titok. A testvérek világnapja nem ma van, de az öcsém születésnapja igen. Isten éltessen!