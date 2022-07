A lángossal kezdődött minden, két kezében négyet egyensúlyozott. Mindhárom gyermek másmilyent kért: az egyik tejföllel ette, sajt nélkül, a másik kizárólag sajttal, a harmadik csak simán, minden flanc nélkül. Arra már nem is emlékezett, ő maga milyet kért, de nem is fontos, gondolta, ami marad, megeszi. Férfi létére is könnyedén szót értett a nála vendégeskedő három örökmozgó kis hölggyel, kiknek felügyeletéért egyedül felelt. A lángost strandfoci követte, s habár a szabályokat férfias precizitással magyarázta, a lányok azt meg sem várva rúgták a bőrt. A gyermekfelügyelet első igazi kihívásával akkor szembesült, amikor a vízben lubickolva az egyik lány csúszdázni akart, a másik a nyakába ült volna, a harmadik pedig a játék hevében már fel is vette a vízi szörny szerepét.