Remeg a levegő a forróságtól, lehet vagy negyven fok, így nem csoda, hogy egyetlen embert se látok sehol. Jármű sincs körülöttem, ezért a melegtől kókadtan hagyom gurulni az autót, hiszen széles az út, a lehúzott redőnyű házak és az üres járda is legalább ötven méterre van, ha lenne kerékpáros, annak saját út állna rendelkezésére, úgyhogy az útvonal – közlekedés-biztonsági szempontból – teljesen veszélytelen. Egyedül a fejemben van zűrzavar, mert próbálom átgondolni a teendőimet, közben a rádióból háborús hírek, energiaválságról szóló borús jóslatok szólnak. Számolok fejben, hogy akkor hogyan lesz, mennyiből lesz kevesebb, és mi lesz sokkal több, és miközben belenyugszom, hogy idén sem megyek nyaralni, hirtelen észreveszem a traffipaxot az út szélén, szinte már mellettem. Igen, valóban bűnös vagyok, mert hagytam gurulni az autót, nem fékeztem le a megengedett sebességre, nem volt veszélyérzetem, pedig kellett volna, hogy legyen ezen a tök üres úton. Most már megint számolok, mert nyilván ez egy újabb anyagi veszteség, de csak magamat hibáztathatom, ha elhittem, hogy a rendőrségnek nem elsősorban a büntetés, hanem a baleset-megelőzés a célja, ezért olyan helyen mérik a sebességet, ahol arra szükség van, mert nagy a forgalom, sok a gyalogos, ilyesmi. Nem egy biztonságos szakaszon, ami lejt, ezért sokan spórolósan üresben hagyják „kigurulni” az autót, nem figyelve a település határát jelző táblára vagy a korábban ugyanott, hetekig ottfelejtett harmincasra. Miközben szidom magam, eldöntöm, segítek a rendőrségnek, hiszen már negyven éve járom ezeket az utakat, lehet, ők nem vették észre, amit én már régen, hogy merre kellene megelőzési céllal sebességet mérniük. Például ott, ahol a Pákozdról Dinnyésre vezető út átszeli a hetes főutat, ahol hiába van sebességkorlátozó tábla, minden harmadik autó százzal esik be a kanyarba, ezért kész hazárdjáték az átkelés még nekem is, aki naponta járok ott. De azt se láttam még, hogy a Pákozdról Dinnyés felé vezető utat keresztben elfoglaló kerékpárosokat valaha is figyelmeztette volna rendőr arra, hogy amit művelnek, az nem csupán szabálytalan, hanem életveszélyes is, mert engem, ha elektromos autóval jövök, nem hallanak meg, csak akkor, ha dudálok. Mondanám, hogy ez tőlem kedves, baráti segítség, de most nem lennék teljesen őszinte.