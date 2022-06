A gólkirály távozása után hallottam sokfelől: ilyenkor látszik az, hogy tényleg senki sem pótolhatatlan. Még a legjobban igyekvők sem azok, sokan érzik ezt időnként a saját életükben is. Hogy így van-e ez, vagy sem, nem tisztem eldönteni, de az élet sokszor bebizonyította már: akárhogy is érjenek meglepetések – akár kellemetlenek is –, az élet, a sors, az isteni gondviselés mindig rendezi a dolgokat. S talán egyvalamiben azért még mindig hiszek: abban, hogy a „kiegyenlítésért” nekünk semmit nem kell tenni. De mégis mennyivel emberibb és sorsfordítóbb tudna lenni, ha időnként a mások bütykére lépők egyszerűen csak tudnának annyit mondani: ne haragudj, bocsánatot kérek! Nem esne le a fejük a nyakukról, és talán még a szívük is a helyére kerülne.