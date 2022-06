L ehet, van annak valamilyen lélektani oka, vagy egyszerűen hazaárulás, hogy valaki abban leli örömét, ha a saját fajtájának rossz. Magyar állampolgárként akkor érzi jól magát, ha bizonyítva látja az élet bármely területén, hogy a magyar hátrébb való egy németnél, spanyolnál, franciánál, angolnál, egy románnál vagy szlováknál is. Ez az idegenszívűség bújt már osztrák, német és orosz mundérba, volt már kommunista és nyilas párttagkönyve, újabban legjobb gyűjtőhelyük egy dékás összejövetel, vagy egy attól elnyomott balliberális szerkesztőség, hogy van másféle is. Ők azok, akik nagyjából úgy érezhették magukat az Anglia–Magyarország futballmérkőzés magyar diadala után, mint április harmadikán, a választások estéjén. Mert a magyar olyat tett, amire szerintük méltatlan, ráadásul bebizonyosodott, hogy nem hiába épült stadion Felcsúton, nem hiába kovácsol a labdarúgás hazafias közösségeket, nem hiába látják a gyerekeink, milyen könnyezni a Himnuszt énekelve még akkor is, vagy annál inkább, ha azt éppen bunkó angolok gyalázzák.

Persze nálunk történelmi örökség, hogy egyszerre kellett megküzdeni a külső ellenséggel és azzal, amelyik vírusként, belülről támadja a nemzet életképességét. A jelenség egyszerre tetten érhető a sportban, a belpolitikában, a benzinkutaknál és a boltokban, vagy éppen abban, ahogyan valaki az ukrajnai háborúhoz viszonyul. Amikor olyan helyzetet teremt számunkra a nyugati és belföldi liberális kiabálás, hogy bűnnek látszik, ha egy magyar ember, egy felelős magyarországi döntéshozó a magyar érdekeket tartja a legfontosabbnak. Pedig évezredes tanulságunk, hogy mindig rajtavesztettünk, ha nem saját érdekünk, hanem valamilyen ideológiába csomagolt idegen érdek szolgálatába álltunk, ha értékelvű, nem pedig érdekelvű külpolitikát folytattunk. Sok történész szerint így volt más sorstragédiák mellett például Mohácsnál is. Pedig ez látszólag olyan egyszerű volna: a haza mindig az első! A Távol Afrikától című filmben van egy párbeszéd, a Karen Blixen bárónőt alakító Meryl Streeptől kérdezi egy brit az első világháború küszöbén. „Ön svéd?” „Nem, valójában dán vagyok”. „Ó, az a kis ország Németország mellett… Ha háborúra kerül a sor, hová áll majd Dánia?” „A saját oldalára. Nálunk ez a szokás.”