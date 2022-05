Nem hagy nyugodni a hétfői eset. Majdnem elütöttek a zebra kellős közepén. A szoknyám súrolta a szürke Suzuki oldalát, amelyik nem állt meg az átkelő előtt. A Vasvári-gimi felé tartottam gyalogszerrel, kutyával most hétfőn 15.40 és 15.50 között. Háromból kettő autó megállt. Rendkívül körültekintően indultam el, mert tudom, hogy ez a zebra a magas sövények miatt beláthatatlan és veszélyes. Már szinte a közepén tartottam, amikorra kiderült, hogy bizony a harmadik autó még csak nem is lassít. Fél másodperc választott el attól, hogy összetörjön minket. Beleégett a retinámba a sofőr szürke trikója, aki még az után sem lassított, hogy a másik autóból kiüvöltöttek neki: „Mit csinálsz, te…?!” Eddig is hálás voltam, ezután azonban még inkább az vagyok az isteni gondviselésért, ami ebben a pillanatban sem hagyott el.