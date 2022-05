Állítólag Magyarországon minden színházi előadás hét perc késéssel kezdődik. Egyes vélemények szerint ez azért van, mert a magyar színházjáró férfiak élete értelmei – lásd még: feleségek – sokáig tollászkodnak a tükör előtt. No, a nyaklánc, a tipegős cipellő, a fodros kézelő kiválasztása nem játék. A hajbodorító sem lendül működésbe magától. A parfüm sem mindegy, s ha sikerült kiválasztani a legjobbat, utána még mindig van idő venni egy gyors zuhanyt, s kiszagolni egy annál is illőbb illatot. A víztől persze a frizura tökéletessége könnyen odalehet, az addigra kész sminkről nem is beszélve. A kör ördögi. A késés intézménye pedig maradjon szent és sérthetetlen! Nincs és ne is legyen itthon olyan sötét nézőtér, amelyet ne ragyognának be tüstént a pompába öltözött asszonyok!