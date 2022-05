„Nem az én anyám vagy” – mondta egy férj a nőnek, gyerekei anyjának, miután az asszony bátorkodott megjegyezni, hogy noha a gyerekek még kicsik, azért jólesett volna legalább egy szóbeli köszöntés anyák napján. A napokban több hasonló esetet is olvastam, nem panaszkodó, inkább csak szomorú édesanyáktól, akik meg sem merték említeni, hogy „hahó, amúgy én is édesanya vagyok ám”. Még mielőtt bárki bármit…, anyának lenni nem érdem, hanem létállapot és felelősség. Ahogy az apaság is. De hogy a többi, vadidegen, csak az interneten kapcsolódó anyatárstól kell hallania valakinek, hogy „jó anya vagy”, több mint szomorú. Pedig az igazi apaság is valahol itt kezdődik: a példamutatással. Június harmadik vasárnapján az apukákat ünnepeljük. Érdemes megmutatni a „feledékenyeknek”, hogy kell ezt csinálni.