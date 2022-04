Április valóban a bolondját járatja velünk idén. Képtelenség idomulni az időjáráshoz ebben a hónapban. A reggeli „nincs egy rongyom se” problémát felváltotta a „mégis minek lenne ma értelme” gondolat. Reggelente még alig van pár fok, sőt a fagypont közeli hőmérsékletek egyelőre a leggyakoribbak, viszont a déli órákban már melegen süt a nap. Egyetlen nap alatt megélhetünk több évszakot is, és öltözködésünknek is lépést kell tartania ezzel a kihívással. Mit is tehetünk? Vagy vállaljuk, hogy melegen öltözködünk pulóverrel, kabáttal cimborálva és a nap közepére a hátunkra csomózva cipelhetjük a feleslegessé vált holmit, vagy a napsütötte tavaszhoz igazodva kiscipő-kiskabát kombóba ugorva nagyjából 10 óráig jégtáblává leszünk fagyva. A megoldáson még én is dolgozom.