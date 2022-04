Állok a boltban a polcok előtt, és nézem a húsvéti csoki­kínálatot. Van itt minden, de ettől még ugyanolyan értelmetlen képpel bámulom, mint decemberben a mikulásdömpinget. Mégis mit vegyek a gyereknek? Mert az nem lehet, hogy a nyuszi nem hoz csokit! A mikuláscsomag után a húsvéti csomag, ami nem maradhat el még atomvillanás esetén sem. A gyerek befordul, letargikus lesz, és még azt hiszi, az anyja már nem is szereti. Aztán jön a következő kérdés: vajon hány éves koráig jár a csokicsomag? Nem tudom a választ, de nem is számít, az biztos, hogy akárhány éves is a csemete, az anyától érkező csomagnak mágikus ereje van. Szívet olvasztó. Ennek tudatában óriási felelősséggel válogatom össze az idei ajándékbatyut, minden igényt kielégítően, mert már egy 25 évesnek határozott igényei vannak.