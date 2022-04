A magyar költészet napját minden évben ezen a napon, József Attila születésnapján ünnepeljük. Napjainkban felgyorsult világról, mókuskerékről és hasonló jelzőkkel illetett mindennapokról beszélünk, de azt gondolom, minden napban kellene lennie költészetnek. Nem feltétlenül csak a klasszikusok sorain keresztül, bár komoly jelentéssel bírhatnak a jelenre nézve is. Számos magyar kortárs költő alkotásai között is kutakodhatunk, és személy szerint azt gondolom, bizonyos magyar zenekarok szövegei is felérnek egy költészeti alkotással. A személyes tapasztalatom az, hogy előbb vagy utóbb mindenki találkozik egy verssel, ami megváltoztatja hozzáállását a költészethez. Még azok is, akik saját bevallásuk szerint nem szeretik a verseket. A találkozáshoz csupán nyitott szemmel, szívvel és elmével kell járniuk.