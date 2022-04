Mindig azokra a tanárokra gondol vissza az ember hálával, akik nemcsak okítanak, de személyiségükkel hatnak is. Egy jó szó, egy dicséret vagy bátorítás éppúgy egy életre elkísér, mint a korholás, a meg nem értés. Ez utóbbi tud egy életen át fájni, és sajnos éppen úgy hatni is. Sőt. Elég egyetlen mondat vagy lesújtó tekintet, és még egy ígéretes jövő is könnyen semmivé lesz. Ilyen az, amikor a „belőled nem lesz semmi” bizony évtizedeken át gátolja a lelket a kiteljesedésben. Olyan mérgező mondatok ezek, amelyekre a kimondója talán másnap már nem is emlékszik. A dicséret azonban nemcsak a gyereket táplálja, de a pedagógust és az egész közösséget is. Aki így „viszonyul”, olyan erőtérré növi ki magát, melynek jó a közelében lenni.

És tanulni is.