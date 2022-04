Azt mondják, a szülői hang terjed a leglassabban, mert amit tinédzserkorban mondunk a gyermekünknek, az 15-20 év múlva ér célba. Jó esetben, persze, de ezzel most ne foglalkozzunk! Magam is fel tudom idézni anyám jó néhány mondatát, amellyel tanítani, segíteni akart. Az egyik ilyen, amire minden gimnáziumi dolgozat, aztán egyetemi vizsga előtt felhívta a figyelmem: Mindig az első gondolat a jó! Akkor ezt nem is értettem annyira, de azóta számtalanszor bebizonyosodott, hogy valóban így van! Olvastam is a bölcsesség hátteréről, miszerint a megérzés – az „első gondolat” – mindig megelőzi az egót, vagyis azt, amikor elkezdjük észérvekkel lebeszélni magunkat az ösztönös megérzéseinkről. Azt mondják, az ego 3-7 másodperc alatt kapcsol be. Ami ez előtt jön, annak higgyenek!