Mi is a költészet, és miért (volna) fontos, hogy minél többen fölfedezzük a szépségét? Ezt a kérdést föltették már előttem is néhányszor, és nyilván sokféle válasz érkezett rá okos, irodalommal, költészettel foglalkozó emberektől. Írtak például esszéket a költészet mibenlétéről, jelentőségéről, és írtak verset is ugyanebben a témában, elég csupán Petőfi Sándort említeni, aki éppen azt fogalmazta meg A költészet című versében, hogy a líra bizony nem úri huncutság, nem kiváltság, hanem bárki élhet vele, olvashatja, sőt meg is próbálhatja művelni. Írhat, rögzíthet költői pillanatot. Verse szerint a költészet „… olyan épület, / Mely nyitva van boldog-boldogtalannak, / Mindenkinek, ki imádkozni vágy, / Szóval: szentegyház, ahová belépni / Bocskorban sőt mezítláb is szabad.” Szokták is mondani mostanság: tízmillió költő országa vagyunk, mert az olvasás mellett nagyjából minden második emberről kiderül valahogy, hogy írt már, vagy éppen aktuálisan is ír verseket – még ha csupán az asztalfióknak is. Nem annyira meglepő ez, hiszen ha jól belegondolunk, kamaszkori érzelmeinket, korai vagy késői válságainkat, heves szerelmi vallomásainkat olykor szeretjük másként, nem a megszokott hétköznapi szavakkal elmondani, leírni. Mégsem lesz természetesen mindenki költő, főleg jó költő. Persze, azt sem feltétlenül könnyű megmondani, mitől lesz valaki az – a formák biztos ismeretétől és művelésétől? Az érdemi mondanivalótól? A hitelességtől? Mindezektől együtt? Mi volt a titka Petőfi Sándornak, József Attilának – akinek születésnapjához a magyar költészet napja kötődik –, Babits Mihálynak, Pilinszky Jánosnak, Weöres Sándornak vagy Nemes Nagy Ágnesnek? Sorolhatnám még. Van, amit meg lehet határozni az életművek, a versek kapcsán, és van, amit nem. Különben is, kinek ez a költészet és kinek az, kinek a kortárs és kinek a klasszikus a vonzó. Ám azért a legnagyobb klasszikusainkban talán megegyezhetünk, nem hiába tudunk többektől idézni. Ezen az oldalon a mai magyar költészet napja tiszteletére Fejér megyei kötődésű költők versei szerepelnek, és a következő hetekben szintén többször lesz líra helyi alkotóktól az újság hasábjain. Tisztelgés ez mind a költészet ereje, mind a versek, mind József Attila munkássága előtt. Kövessék a sorozatot, fedezzék fel a rímek és rímtelen sorok szépségét, eredetiségét, és lépjenek be akár elegáns cipőben, akár bocskorban vagy mezítláb abba a bizonyos, Petőfi által megénekelt „épületbe”.