Az úton annyi a kátyú, hogy az autó egy sétáló ember sebességével halad. Az égre esőfelhő kúszik, ettől szürke lesz minden: a fák, a bokrok, a házak, a járművek, az emberek, a jelen és a jövő. Még a kutyák is. Vagy csak én látom így? A háború innen messze van, ez mégis a határ túloldala, egy hadban álló ország népe. Az én népem: kárpátaljai magyarok. Amikor kérdem, milyen az arány a faluban, értetlenkednek: hiszen itt mindenki magyar. A helyet ezerkétszáz táján alapították azok ősei, akiket elszakítottak Trianonban. Eszembe jut az amerikai, aki azt mondta nekem a kocsiban, nem érti, ez nekünk miért fáj. Nem mindegy, hol a határ? Dühös leszek, amikor ez eszembe jut. Sokan így állnak ehhez a háborúhoz is: értetlenséggel, cinizmussal és haszonleséssel. A magyar férfi azt mondja, bujkálnak, mert nem tudni, mikor hozzák a behívót. Ha megindulnak a fegyverszállítmányok egy kormányra törő, összevissza locsogó ember szavára, azzal célkeresztet rajzolnak a homlokukra, ezért már mind letették a voksukat az Orbán-kormány mellett, a jobboldal az egyetlen esélyük, mondja. Igazat adok neki: hiszen nekünk is az.