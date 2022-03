Lassan mát tíz éve, hogy a nagynénémmel először beléptem az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok bejáratán, éppen egy Ljubljana elleni rájátszáspárbaj egyik mérkőzésére látogattam ki először. Emlékszem, a palánk mellett állva egyből magával ragadott a játék sebessége és a csarnok telt házas atmoszférája, a hangulat parádés volt, nagy zakóval mentek haza a szlovénok. A negyeddöntő következő hazai találkozóját úgy vártam, mint a gyerekek a karácsonyt, és bár a párharc végül a zöldek sikerével zárult, azóta is kitart a sportág iránti szeretetem. Ennyi év alatt szerencsére már több playoffot is megéltem a Raktár utcában, de az idei szezon több szempontból is más. Egyrészt először követem az eseményeket sportújságíróként, másrészt az idei rájátszás egy­valamiben különbözni fog a tavalyi, Bécs ellenitől. Az akkor elveszített negyeddöntő találkozóit zárt kapuk mögött vívta meg a csapat, ellenben most már korlátozások nélkül látogathatnak ki a szurkolók a csarnokba. A remélhetőleg telt házas mérkőzéseken még az is lehet, valami történelmi dolog tanúi lehetünk majd, hiszen az ördögkatlanban nem lesz könnyű dolga a Pustertalnak sem. Egy biztos, szerdán 19.15-től elstartolt a szezon legfontosabb része. Hajrá Volán!