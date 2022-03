Zöld lámpák. Olvastam nemrég egy életrajzi könyvet, melyben a szerző bizonyos „zöld lámpás” pillanatoknak nevezi azon eseményeket, amelyek pozitívan hatnak rá, az apróságoktól kezdve az egészen nagy dolgokig. Hát én is hoztam most egy ilyen apróságot, ami az én zöld lámpás pillanatom volt. Tegnapelőtt a szokásos kora esti sétámat tettem meg a kutyámmal, amikor egy illatáradatban felismertem a tavaszt. Éppen az egyik kis utcában jártunk, amikor a kertekben virágzó fák és növények egy olyan illatkavalkádot teremtettek, amiben legszívesebben megfürdőztem volna. Házról házra haladva egyre inkább erősödött a nárcisz, az ibolya és a virágba borult fák illata. Boldogsággal töltött el ez a pillanat, és belegondoltam, milyen szerencsés is vagyok, hogy ilyen szép helyen élhetek és ezt hívhatom otthonnak.