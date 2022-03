Ünnep ide, ünnep oda, már sokan arról beszélnek, hogy a tanítóknak elege lett, és a mai naptól meghatározatlan ideig élnek, élhetnek a sztrájkjogukkal. Mit is akarnak? Béremelést és fele annyi munkaidőt. Mondanám is, hogy joguk van hozzá, de bánt, hogy a kormány a követelésekkel egyetért, a két szakszervezet mégis sztrájkra szólít fel. Akkor itt álljon meg a menet! Először is elnézést kérek minden tanítótól, mert azok, akik ennyire nem látják a gyermeket, azok oktatási és nevelőintézményi munkavállalók és nem tanítók! Háborús körülmények között szórakoznak mások gyermekeivel, ez mindenen túl megy. Van-e joga a szülőnek beinteni, és azt mondani, keresek tanítót a sztrájk idejére? Vagy van-e joga egy igazi tanítónak azt mondani, engedjétek hozzám a gyermekeket? Sajnos utóbbiból csak egyről hallottam.