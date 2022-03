Tanácsadók, kutatók igyekeznek időről időre rájönni arra, vajon mi a boldogság titka. No, persze az átlagember is rendre megpróbálkozik ezzel a folyamatos kihívások sorozatát elénk gördítő feladattal. A többségi vélemény rendre párhuzamba állítja a sikert és a boldogságot, hiszen gyakori vélemény: a sikeres ember a boldog ember. Indulhat a következő rejtély: mitől válik valaki sikeressé? Ennek megválaszolása aztán újabb gondolatlavinát indít útjára az emberi elmében. Mindenesetre az általános nézetek szerint a kiegyensúlyozott, stresszmentes élet, a megfelelő anyagi körülmények és az egyenes úton haladó karrier mind hozzájárulhat a boldogság megtalálásához. Valójában azonban a mindennapokban ennél sokkal kevesebb is elég, akár csak egy nagy adag mogyorókrémes palacsinta.