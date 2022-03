Hosszú és küzdelmes történelmünk során néha úgy szorítottak minket a nagyhatalmi érdekek és hadseregek, mint szüretkor a szőlőt a prés, a must mindig elődeink vére volt. Így történt ez Árpádtól az évszázadok során mindig, jöjjön ránk a mongol, a török, a német, az osztrák vagy az orosz: hogy az időszakonként torkunknak eső szomszédos szláv népekről ne is beszéljünk. Az 1848-as forradalom és szabadságharc hősies fejezet a magyar lét lexikonjában, ami azt üzeni, ami ma is a legfontosabb kell hogy legyen: a magyar érdek az első. Képletesen nekünk egymás hátának támaszkodva kellene küzdenünk, adott esetben a szó szoros értelmében, különben elveszünk. Sok hibát ejtettünk a múltban, ezek egyike időről időre az volt, hogy nem érdekelvű, hanem érték­elvű külpolitikát folytattunk, amely szép ugyan, de túlzó könnyelműség. Miközben a nemzeti zászlók alá szólít ma is minden józanul gondolkodó magyart az összetartozás, az ünnep jó alkalom arra, hogy leszögezzük: csak másodsorban szabad az Európai Unió, a NATO vagy akár a visegrádi négyek érdekéről beszélni, miközben maholnap ide­hallatszik egy új háború zaja. Minden szövetségesünk számíthat ránk, ott leszünk, ha szólít az adott szó, ahogyan most is ott vagyunk a határon, Kárpátalján, szerte az ország gyűjtőpontjain, ha a menekültek megsegítése a cél. Indulunk, ha kell, de csak akkor, ha már mindent megtettünk a magyar nemzeti érdekek védelmében. Ezzel tartozunk negyve­n­nyolc szellemének és annak a reménynek, hogy ne folyjék a vérünk soha többé, mint a must, idegen érdekek szorításában.