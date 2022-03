Szinte hihetetlen, hogy Hidegkuti Nándor, a kiváló magyar labdarúgó 20 évvel ezelőtt halt meg. Ha élne, március 3-án lenne 100 éves.

Nándi bácsi nagyszerű pályafutást futott be. Ki ne tudná, hogy olimpiai bajnok (1952 Helsinki) és világbajnoki ezüst­érmes (1954 Bern) volt, 69-szer húzhatta fel a válogatott mezét, 39 gólt szerzett. Mindezek mellett edzőként is nagy sikereket ért el. Az 1960-1961-es idényben megnyerte a KEK-et, és Olaszországban kupagyőztes lett, ötször végzett az egyiptomi bajnokság élén, de hazai porondon magyar bajnok volt, valamint kétszer nyerte meg a Magyar Népköztársaság Kupát. Nemcsak idehaza, hanem külföldön is nagy tekintélyű szakemberként könyvelték el. A legemlékezetesebb mérkőzése 1953-ban Londonban volt, amikor az angol–magyaron (3:6), mesterhármast ért el. Az Öreg becenévre hallgató Hidegkuti Nándor 32 éves volt, amikor az évszázad mérkőzésén – Bukovi Márton a kor egyik legjobb magyar edzője ötlete nyomán –, hátra­vont középcsatárt játszott, s részese lehetett a nagyszerű magyar diadalnak. Gyerekkorunk óta fújjuk a csatársor összeállítását: Budai II., Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor.

Életem folyamán egyszer találkoztam vele személyesen. Békés megyében, Medgyesegyházán egy megyei általános iskolások számára kiírt bajnokság döntőjét játszották, ahol Nándi bácsi és a felejthetetlen Puskás Ferenc „Öcsi bácsi” adta át a győztesnek járó kupát. Interjút kértem a két legendás labdarúgótól. Nándi bácsi azonnal rábólintott, Öcsi bácsi azonban az ünnepség utánra ígérte a beszélgetést. A labdarúgópályán át gyalogoltunk hármasban, a vendéglátók egy közös ebédre hívtak bennünket. Akkor meséltem Nándi bácsinak, hogy valaha én is viseltem stoplis cipőt. Persze jóval elmaradtam az ő színvonaluktól, de ez őt nem zavarta, kezet fogott velem, mintha gratulált volna. Az ebédnél maga mellé ültetett, majd természetesen utána az ígért interjúkat megkaptam, így boldogan siettem vissza a szerkesztőségbe.

Két hétig nem mostam kezet!