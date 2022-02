Az első, amit megjegyeztem, hogy nagy feje és nagy arca van. Ezt leszámítva elegáns, jó megjelenésű. A beszédmodora gépszerű. Nagy vehemenciával adja elő mondandóját úgy, mintha ő birtokolná a Bölcsek Kövét. Tartalmi közlendője sablonos, amiből nem tud kilépni, mivel önálló gondolata s humora nincs. Mondja, amit beletápláltak. Nagy a felsőbbrendűségi érzete, így képtelen az empátiára, folyamatosan beszólogat a magyar társadalom számos csoportjának.

A valóság érzékelése is nehezen megy neki, Magyarországon amerikai példákat szajkóz. Történelmi, gazdasági és egyéb vakságban szenvedhet, hogy akkora különbségeket sem lát meg, mint ami a két ország között van. Eddig a globalista szövegeket csak burkoltan adagolták a közvéleménynek, ő viszont nyíltan, kendőzetlenül nyomja. Gondolom, Amerikában és Kanadában töltött ideje alatt bőven volt lehetőség arra, hogy ezek rögzüljenek. Kijelentéseivel inkább ront az ellenzék esélyein, mint javít. Gyurcsány Ferenc pedig hallgat, mint kisnyúl a fűben. Ezek szerint nem az ő jelöltje MZP. Olyanoké, akik fölötte állnak.

Gondolom, a magyarországi média nemzeti és globális szárnyának viszonylag egészséges megoszlása következtében már nem lehet a csontjára soványodott igavonót pannon pumának hazudni, így csökkent az esély a baloldal hatalomba juttatására. A „gazdi” ezért most MZP-vel teszteli a magyarokat, mennyire sikerült az agymosásuk. 1956-ban is teszteltek bennünket. Arra voltak kíváncsiak, mennyire nyeltük be a proletár internacionalizmust. Megtudták! Azóta már mi is tudjuk az igazi jelentését. A nemzet és a gazdaság szétverése volt a cél, a proletárok szembefordítása a nemzet többi tagjával. Nem egy jobb társadalmi berendezkedésért (ezt csak hazudták), hanem azért, mert próbálták szétzülleszteni a nemzetet. Az „éhes proletárral” végeztették el a piszkos munkát. Kérdem én, vége lett a proletárok rabságának? Nem! A szovjet iga után jött a tőkés iga. Hol van a győzedelmes nemzetközi proletariátus?! A kapitalista mesében. Helyette a valóságban van győzedelmes nemzetközi kapitalizmus. A proletárságot csak eszköznek használták céljaik eléréséhez! Sokan megtagadták Istent és a hamis prófétákat követték, akikből mára már többszörös milliomosok lettek. Most az Internacionálé utolsó sora van megvalósítás alatt: „…és nemzetközivé lesz holnapra a világ!”. Már most nemzetközivé lett a tőke számára. Mi nem sokat profitálunk ebből a nemzetköziségből, mert a haszon zöme nem nálunk csapódik le. Különösképpen nem profitálnak a kétkezi munkások, akiknek a nevében annak idején lökték a sódert. Itt már az átverés legmagasabb iskolájával állunk szemben. Már nem a proletariátust akarják „győzelemre” juttatni és „összefogni” velük, hanem az értelmiségieket, főleg a fiatalokat. Őket is csak eszköznek fogják használni! Kutyából nem lesz szalonna, csak kutyaszalonna. Még egyetlen akadálya van a világ teljes kifosztásának, a nemzeti kormányok léte, mert ennek működésébe van némi beleszólásunk. Ha már ez sem lesz, teljes kiszolgáltatottságban fogunk élni. „Ez a harc lesz a végső!” Az emberek számára csak egyetlen jó út van, Isten útja, a többi mind hazugság és a pusztulásba vezet. „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága.”