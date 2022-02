Tartja a mondás, hogy nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk, de egyre inkább úgy érzem, hogy ez fordítva igaz. Hiszen az ember élete szinte az étkezés körül forog.

Minden nagy családi összejövetel bőséges, sokfogásos étkezéssel párosul, ahol valakinek a kedvence mindig szerepel az étlapon, és hosszas tanácskozások indulnak meg a receptekről, elkészítési módszerekről, hozzávalókról. Nyáron sütögetésre hívunk meg mindenkit, akit elkápráztatnánk grillezett húsainkkal, zöldségeinkkel. Rég nem látott ismerősöket egy sör vagy süti mellé hívjuk meg, és ha szórakozni indulunk, valamit mindig inni kell! És persze nem kihagyva az örök klasszikus „igyunk meg egy kávét valamikor” felkiáltás, ami bármilyen élethelyzetben és viszonylatban jól jön.

Ezeket persze mind-mind más helyen követjük el, kávéért oda megyünk, ahol mindig érezni a frissen őrölt kávébabok illatát, a város legfinomabb husijaiért egy másik helyre ülünk be, koktéllal a kezünkben táncolni pedig egy harmadik helyre. Vannak kedvenc helyeink, ahová már csak az atmoszféra miatt is jó beülni, s ha emellé finom ételek, jó kiszolgálás is párosul, minél többször szeretnénk ezt az élményt újra átélni, végig kóstolni a menüt, ráharapni a különlegességekre, a hely specialitásaira és másokkal is megosztani ezt. S amikor úgy alakult, akkor házhoz is rendeltünk innen, hiszen a helynek kellett a támogatás, és a tőlük kapott élményeket nem szeretnénk, hogy a feledés homályába merüljenek.

