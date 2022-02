Nikolics Nemanja tévéinterjúja láttán azonban ezen válaszok már nem lennének kielégítőek, vagy épp érdekesek, mert a statikus képsorok mellbevágó szövevényén érezhető: nagyon mély válságban lehet a Videoton.

A csapatkapitány 111. Vidi-mezben szerzett bajnoki góljához örömittas diadal dukált volna – hiszen a liláknak rúgott szépítő találatával beérte a klubrekorder legendát, Szabó Józsefet – azonban a vereséget megemészteni immár képtelen „Niko” csak sírt az M4 Sport kamerája előtt, nem tudott megszólalni. S hallgatásában, tenyerébe rejtett arca rajzolatában, egy pillanatra az ég felé sandító tekintetében minden benne volt. Csalódottság, keserűség, bizonytalanság, tehetetlenség, szánakozás, és talán düh...

Nikolics Nemanja nem serdülő srác, hogy kiboruljon egy elbukott bajnoki miatt. 34 évesen háromszoros magyar gólkirály, Lengyelországban és az USÁ-ban is a legjobb mesterlövésznek bizonyult. Sok csatát megélt, a magyar válogatottal két Európa-bajnokságon is szerepelt. Húsz évesen került a Videotonhoz, hat esztendő alatt megszerették a fehérvári szurkolók, s ő is megszerette a klubot, a várost. Azért tért vissza a 2019-20-as idényben, hogy szeretett csapatával trófeákat nyerjen, s hogy megdöntse a piros-kékek legeredményesebb gólvágójának rekordját. Szabó Józsefet beérte, de a csapatkapitány trófeákra is vágyott. S ez az álma most végképp veszni látszik. Az is bizonyos, hogy Nikolics nem kíván sportkarrierje után a Vörösmarty Színház társulatának tagja lenni, vagyis hosszú, könnyes szenvedése nem színjáték volt csupán. Érzelmekkel teli gyötrődés inkább. Az öltözőben már kifakadhatott, joggal kérdőjelezhette meg néhány zsoldos csapattársa elszántságát, harcosságát, klubszeretetét, lokálpatriotizmusát.

Nem kertelek, Nikolics Nemanja másodszori székesfehérvári szerepvállalásától nem vártam sokat. S csupán hűvös szemlélőként figyeltem, ahogy közelít gyerekkorom ikonjának rekordja felé.

De most átfordult bennem valami. Szurkolok, hogy – nem feledve a nyolcvanas évek hőseinek tetteit – egyedüli csúcstartó legyen. Mert a csatár dolga a gólszerzés. És mert kiderült, a modern futball anyagias miliőjében nem holtak hamvukba az emberi erények. A szeretet, az őszinteség, az alázat. A győzni akarás. Férfikönnyek árán is.