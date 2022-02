Katonaidőm kisebbik részét egy ma már nem létező bázison, egy bakonyi barakktáborban töltöttem. Ötvenen voltunk egy helyiségben, menetelések után egymás mellé tolt vaságyakra rogyva vártuk a napot, amikor – hetente egyszer – teherautókra parancsoltak, és a kincsesi bányába vittek minket zuhanyozni. Hiába, kétszer tetvesedtem meg ott. Mindig ez jutott eszembe, amikor a liberális érdekvédőktől arról hallottam, milyen szörnyűek nálunk a börtönviszonyok, de akkor is, amikor az ugyancsak liberális ügyvédek pert indítottak (és nyertek) a magyar állammal szemben, mert bűnöző védenceik nem látták jól a tévét az ágyukból. Felidézhetném most, amit egy perui börtönben láttam, hogy elmondjam, milyen az, amikor valóban szörnyűek a börtönkörülmények, de ezt most hagyjuk. Mert ettől függetlenül az látszik: a liberális felfogás fontosabbnak tartja a bűnözők jogait az áldozatok – és a leendő áldozatok – jogainál. Nem kell sok ész ahhoz, hogy tudjuk, ha túlságosan „élhetőek” a börtönviszonyok, éppen az veszik el, amiért kitalálták ezt a büntetési formát: az elrettentő, a következő bűnelkövetéstől való visszatartó erő. Eszembe jut a norvég tömeggyilkos, amikor cinikusan azt vágta bírái fejéhez, hogy ha józan eszüknél lennének, őt halálra kellene ítélniük. Arra már nem sok esély van, hogy tegyük, amit az Egyesült Államok több államában még tehetnek, ahol a többség érdekében a legsúlyosabb büntetés fenyegetésével is igyekeznek elrettenteni a rosszat. Ez a cél elérhetetlen egy olyan Európában, ahol már a kultúránk és a gyermekeink védelméért kell küzdeni. A felfogásbeli különbség jól látszik a zűrzavar és a rend képviselői között: amíg a liberalizmus a büntetések enyhítésével, a rendőrség eszköztárának korlátozásával igyekszik szétzilálni a hagyományos értékek, a jó és a rossz közötti különbséget, a keresztény-konzervatív látásmód inkább az áldozatok segítésére fókuszál. Mint annyi másnak, az áldozatsegítésnek is a megelőzés az egyik lényeges eleme. De nem csak annak. Megelőzés az is, ha a jövőnket nem bízzuk összevissza beszélő, zavaros fejű, fehérgalléros bűnözőkkel barátkozó politikusokra.