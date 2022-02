Megbotránkozást keltve a város polgárainak körében. Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán a véleménynyilvánítás ezen formáját elfogadhatatlannak nevezte, kifejezve evvel közösségünk kulturált, jóérzésű tagjainak vélekedését.

A gyalázkodók feltehetően nem a szabadelvű-konzervatívok eminensei. De minderről miként nyilatkoztak az ellenzéki önkormányzati képviselők? Már aki egyáltalán megszólalt ebben az ügyben.

Ráczné Földi Judit, a DK képviselője mélységesen elítélte a rongálásnak és gyalázkodásnak minden ilyen és ehhez hasonló formáját. Igaz, néhány nappal később, az ATV A nap híre című műsorában már más hangokat pengetett, egyetértve a Transparency International – amely egy külföldről pénzelt balliberális NGO – azon megállapításával, hogy Magyarország Európa második legkorruptabb országa. Megnyilatkozásai szerint Székesfehérvár gazdasági és társadalmi környezetével együtt szintén ebbe a kategóriába tartozik. Kijelentéseinek tartalma és stílusa nem sok rokonságot mutatott az igazsággal és tisztességgel. Az MSZP képviselője, Márton Roland bizonyára a Fehérvári Tükörbe nézett és abban saját magát látta, miközben Bangóné kizárását gyászolta. Bár a fővárosi hiperpasszív politikai körökből úgy hallani, hogy a történtekből akár profitálhat is. A helyi Momentum Mozgalom (?!) városi elnöke, Barlabás András félelmetes tényfeltáró igazságlevelet küldött napilapunk szerkesztőségébe:„A hangnem és a stílus nem, a felháborodás viszont érthető!”, írja szociálpszichológusokat is megszégyenítő magabiztossággal. A „féligazságokra épített, hazug, sztálinista” időkre emlékeztető film az 50-es évek propagandafilmjeit idézi. A fideszes gyűlöletkeltést és uszítást be kell fejezni, adta ki a parancsot városunk kormányzati támogatásain nemrég sopánkodó és elutasító módon kommentelő kiváló pártelnök.

És milyen igaza van! Több mint harminc éve nem a balliberális oldal „antiszemitázik, nácizik és fasisztázik” naponta, hanem a nép-nemzeti árvalányhajas társaság. Manapság ez a konglomerátum börtönnel, antikorrupciós ügyészséggel, likvidálással vagyis teljes nagytakarítással fenyegetőzik és egyszerű többséggel, azaz a törvények ellenében készül alkotmányozásra, megteremtve a majdani magyar liberális woke ideológia alapjait. Természetesen az európai parlament által meghirdetett uniós jogállamiság nevében.

Szeretném a lila és zöld pártelnököt tájékoztatni arról, hogy az emberek többségét nem a film, hanem a 2006 októberében történt brutális megtorlások emlékeztetik az elkobzással, kuláklistákkal, kitelepítésekkel, az egyházak üldözésével és több száz ember felakasztásával jellemezhető 50-es évek históriájának egyik neosztalinista változatára.

A felelősök közül senkit nem állítottak bíróság elé, a főszereplők szavazóiknak köszönhetően még mindig a baloldali politika irányítói, élükön az évente többször is bérmálkozó karmesterrel. Aki az előválasztások előtt, Fehérvárra is előre leosztotta a kártyákat.