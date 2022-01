Megcáfolnám ezt az állítást, mert hetente vásárolom az ellenzéki sajtó egyik legszínvonalasabb lapját, különböző televíziós és internetes csatornákról is igyekszem több forrásból tájékozódni vidéki tudatlan ember létemre. A bárhonnan szerzett információkat mindig összevetem a saját valóságos tapasztalataimmal, és így alkotok véleményt a dolgokról és történésekről. Nem is azért szántam magam megszólalásra, hogy ezt elmondjam, hiszen minden igazságkereső állampolgár számára nyilvánvalóak a fenti állítások, hanem azért, mert a kedvenc ellenzéki lapomban közölt egyik interjúban megszólaló személy szavai néhány közelmúltban kapott lelki sebet szaggattak fel. Konkrétan azt, amikor egy közéleti személy az interneten a Szent Családot próbálta lehúzni a maga ócska színvonalára. Ennek a személy­nek közvetlen családtagja a közelmúltban megrendezett eucharisztikus kongresszus sajtófőnöke volt, de nincs tudomásom arról, hogy a nyilvánosság előtt valaha is elhatárolódott volna hozzátartozója alantas kijelentéseitől.

Nemrégiben a fent említett lapban így nyilatkozott: „Ferenc pápa a magyar sajtóban elég kemény minősítéseket kapott, néhány újságíró, ráadásul, akik kereszténynek és nemzetinek is vallják magukat, kritikán aluli megjegyzésekkel illette Szent Péter utódját. Fájt, hogy a pápa személyét ért legdurvább támadás onnan érkezett, ahonnan nem lett volna szabad. Ezzel óriási károk születtek, a megosztott magyar társadalomban a híveket is megosztották. Sajtófőnökként sokat dolgoztam azon, hogy a Szentatya budapesti látogatása ne egy politikai játsz­ma terméke legyen…” Gondolom, itt azt nevezi megosztó eseménynek, amikor jobboldali újságírók hangot adtak nemtetszésüknek azért, mert Ferenc pápa muszlim migránsok lábát mosta húsvétkor.

Bizony, nagy felháborodást okozott a kereszténységen belül ez a tette Ferenc pápának, hiszen Jézus nem a római megszállók lábát mosta, hanem a tanítványaiét abból a célból, hogy még szorosabb szeretetkapcsolat legyen közöttük. A legjobb akarattal sem állíthatjuk, hogy a muszlimok Jézus vagy akár Ferenc pápa tanítványai lennének. Ez a lábmosás nem keresztényi cselekedet volt, hanem politikai tett. Az igazi nagy kárt a keresztények sorai­ban nem a jobboldali újságíró méltatlan megnyilatkozása tette, hanem Ferenc pápa Jézus tanításaihoz méltatlan cselekedete. De keresztényi erény a megbocsátás is, persze csak akkor, ha az elkövető megbánja tettét. Az ítélkezés pedig Istenre tartozik. Mi, emberek csak véleményt mondhatunk. Csodálkoztam, hogy a Szent Család megszentségtelenítésére tett rokoni kísérletet eddig szóra sem méltatta a nyilatkozó, de a Ferenc pápát ért sértés felháborítja, fáj neki. Értékrend kérdése ez, azt gondolom.

Ebből az esetből véleményem szerint két nagyon fontos tanulság vonható le. A saját szennyesünket soha ne próbáljuk más szennyesével takargatni, mert a szennyes csak szennyesre emlékeztet. A másik Jézus tanítása, amely így szól: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól.” Kívánom, hogy adja meg nekünk Isten azt a képességet, hogy a képmutatást felismerjük magunkban, mert ha ez a képességünk megvan, akkor másokban is felismerjük!