A választás alkalmával ebben a kérdésben kellene egyességre jutni

Nem elég örülni az elért eredményeknek, azokat meg kell tudni védeni a választás alkalmával - erre figyelmeztetett Móron Bitay Márton.

„Ráfordultunk a kampányra. A 2002-ben történtek pedig ott motoszkálnak a fejünkben” – így kezdte előadását Bitay Márton. Az állami földekért felelős államtitkár szerdán Törő Gábor országgyűlési képviselő meghívásának eleget téve tartott fórumot Móron. Az államtitkár felidézte, hogy akkor a Fidesz, négy évnyi eredményes kormányzással a háta mögött nyugodt szívvel várta a választást.

Az első forduló eredménye aztán, amelyen már a miniszterelnök legendás országjárása sem tudott változtatni, hideg zuhanyként érte a pártot. Az államtitkár felidézte az amerikai elnökjelöltek egyik korábbi vitáját is, amelyre mindegyik résztvevő nagyon alaposan felkészült. Ám, amikor a vita vezetője megkérdezte egyikőjüket: miért akar elnök lenni, akkor a jelöltbe mégis belefagyott a szó. Erre nem tudott mit mondani. „Nekünk azonban van válaszunk az ilyen kérdésre is, s ez így szól: mert nekünk Magyarország az első!” A fiatal államtitkár – mint elmondta – kezdettől ezt látta a Fideszben, politikailag ebben szocializálódott. Bitay Márton egy másik intő példát is elmondott. Egy másik elnökválasztás alkalmával azzal nyert az egyik jelölt, hogy az utolsó pillanatban bedobta: ha rászavaznak, akkor az ufókról szóló összes, titkos aktát nyilvánosságra hozza… Fel kell tehát készülni a legmeglepőbb dolgokra is, és bármily abszurd ígéretet tudni kell tromfolni – figyelmeztetett az államtitkár.