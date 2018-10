Tízévente kiássák a sírokat, kifehérítik és virágokkal díszítik a koponyákat

A világörökség része, a kínaiak lemásolták, és kissé bizarr hagyományt is őriznek. Emellett még sok érdekesség támasztja alá, hogy Hallstattba érdemes ellátogatni.

A felső-ausztriai kisváros felé közeledve, leereszkedve a hegyekből, már érdemes egy közeli, út menti pihenőnél is megállni, és fentről letekinteni a Hallstatti-tóra. Csodás látvány, ahogy a vízen tükröződnek a hegyek. A település megőrizte régies küllemét, a barokk város a világörökség része, a kínaiak le is másolták, vagyis felépítették a pontos mását. Ennek is köszönhető, hogy egymás sarkát tapossák itt a kínai turisták. Persze mellettük számos kiránduló választja célpontnak. A 750 fős lakosságra több ezer turista jut. A városka a szikla lábához, egymásra épült házak csodálatos sorából áll, a városlakók a helyszűke miatt a ház falához gyümölcsfákat ültettek és felfuttatták azokat a falon.

Már több mint 900 vaskori sírt tártak fel a település közelében

Hallstatt neve a kelta hagyományok szerint „a só helye” kifejezésből származik. Itt található ugyanis a világ egyik legrégebbi sóbányája. A 7000 éve működő sóbánya 2002-ben nyílt meg múzeumként, melyben vetítések, képek sora mutatja be a sóbányászat több ezer évvel ezelőtti módját. További, kissé bizarr nevezetessége a városkának a templom kertjében található teraszos temető, melyben a halottak maradványait tízévente kiássák, a koponyákat festett virág- és babérkoszorúkkal ékesítik, majd a fehér „homlokra” gót betűkkel vésik fel az elhunyt nevét. A templom melletti sziklafalba vájt csontház őrzi több mint 1200 egykori lakó maradványait. A történeti emlékek közt találjuk a gótikus templomot, valamint a római eredetű városban ókortörténeti múzeum is látható. A település hangulatos főterén remek fotók készíthetők a színes házak között.

A főtéren a Szentháromság-szobor az 1750-es tűzvésznek állít emléket. 2011 áprilisában egy kínai fémkereskedő cég leányvállalata kezdte el a település pontos mását felépíteni Hongkongtól nem messze északra. A hallstattiak csak hónapokkal később hallottak először az építkezésről, ami nagy felháborodást keltett. A városka közlekedését nézve sem szokványos. A tóparton való szűk földrajzi elhelyezkedése miatt a település sokáig csak öszvérrel és vízi úton volt elérhető. Az első útkapcsolat csak 1875-ben épült ki. Ma is hajójáratok közlekednek a tó partján, érintve Hallstatt több pontját is. 1966-ban megnyílt a település melletti, azt tehermentesítő alagút, melynek galériáiban parkolókat is kialakítottak és gyalogúttal kapcsolták a faluhoz. A vasútállomását 1877-ben adták át a településsel szemközt, a Salzkammergut vasútvonal mentén.

A vasútállomás és Hallstatt között hajójárat közlekedik, amely egyben az 1990-es évekig az egyetlen, hajón üzemelő postajárat volt Ausztriában. Ma már autóval történik a postai szolgáltatás. Vasútvonala egyvágányú, villamosított. Parkolásra a településen négy fizetőparkoló van kijelölve, a férőhelyek kihasználtságát a digitális kijelzőkkel ellátott táblák mutatják. A magasból is megtekinthető Hallstatt. A Welterbeblickkilátóból 360 méter magasságból tekinthetnek le a városra, a tóra. A csodás természeti környezetben nyugodt fürdőzési lehetőséget kínáló fürdősziget, a Badeinsel Hallstatt tízperces sétával érhető el a belvárosból. A mesterséges szigetet híd köti össze a szárazfölddel. Hallstatt településéről kapta a nevét a hallstatti régészeti kultúra. A település közelében több mint 900, kora vaskori sírt tártak fel.